ليلى عز العرب تهنئ شيرين رضا في عيد ميلادها بهذه الطريقة
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:58 ص
نادين نجدي
قامت الفنانة ليلى عز العرب، بتهنئة صديقتها الفنانة شرين رضا، عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت ليلى على صورة شرين قائلة: "أسعد عيد ميلاد رائع".
وشاركت الفنانة شيرين رضا مؤخرا في بطولة مسلسل الفيل الازرق 2 مع الكثير من النجوم.
فيلم الفيل الازرق 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم واياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد