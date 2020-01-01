ليلى عز العرب تهنئ شيرين رضا في عيد ميلادها بهذه الطريقة

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قامت الفنانة ليلى عز العرب، بتهنئة صديقتها الفنانة شرين رضا، عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت ليلى على صورة شرين قائلة: "أسعد عيد ميلاد رائع".



وشاركت الفنانة شيرين رضا مؤخرا في بطولة مسلسل الفيل الازرق 2 مع الكثير من النجوم.



فيلم الفيل الازرق 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم واياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد



