محمد منير عن ظاهرة التحرش: اعتذر لبنان مصر نيابة عن جميع رجال مصر الشرفاء

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علق الكينج محمد منير، على تكرار ظاهرة التحرش التي استشرت خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ثقافة مصر ورجالها لا يعرفون لفظ التحرش الجنسي.



وكتب منير، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى".



وأضاف: "وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".



من جانب آخر، طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.