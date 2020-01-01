كريم عفيفي يشارك جمهوره صورة له أمام البحر





وعلق أحد الجمهور قائلاً: "بحبك جدا" وكتب معجب آخر: "ربنا يحفظك".



يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.





مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى.





نشر الفنان كريم عفيفي، صورة جديدة له، من إحدى الشواطئ عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر كريم عفيفى في الصورة، أمام البحر ويقضي أجازته الصيفية، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.