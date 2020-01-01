"الفجر" تكشف عن تفاصيل جديدة في مقتل زوج الممثلة عبير بيبرس

علمت بوابة الفجر، من مصادر مقربة من الفنانة عبير بيبرس، المحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها، إن المتهمة هي الزوجة الثالثة للقتيل الذي يعمل مهندس مدني، وليس رجل أعمال.





وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن القتيل كان مديونا بـ400 ألف جنيه لزوجته الممثلة الشابة، التي لم تكن طامعة في أمواله كما زعمت بعض وسائل الإعلام.





مفاجأة مدوية في قضية قتل زوج الممثلة عبير بيبرس

وفي وقت سابق، قال محمد خضر العايدي، محامي الفنانة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها السيد عمرو سيد سيد، إن ما تداولته الصحف الإخبارية والإلكترونية تنقصه الدقة في إيصال المعلومة، لافتا إلى أن المتهمة على لسانها في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة برئاسة إسلام حمدون، وكيل نيابة البساتين، لم تعترف بارتكاب واقعه مقتل زوجها سالف الذكر، وأنكرت ذلك جملة وتفصيلا.





وأشار "العايدي"، في تصريحات خاصة إلى " الفجر "، إلى أن "بيبرس" أقرت في التحقيقات بوقوع مشادة كلامية زوجية بينهما، أدت إلى سقوط المجني عليه مغشيا عليه، حيث أنه كان يعاني من مرض مزمن بالقلب، وحاولت المتهمة إسعافه بنفسها، فلم تستطع، فطلبت الإسعاف لإنقاذه، إلا أنها تأخرت، ما دعاها لطلب المساعدة من الأهل والمعارف، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها.





وأوضح المحامي، أن هذا ما تبين في التحقيقات وسماع شهادة شهود الواقعة، مشددا على أن المتهمة أنكرت الاتهام الموجه إليها بقتل زوجها بقطعه زجاج، وهذا ما سيفصل فيه تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمجني عليه، والذي سيوضح أسباب وفاة المجني عليه، ويوضح أن هناك أداة مستخدمه في وفاته من عدمه (وهي قطعة الزجاج).





وشدد على أن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، على عكس ما تداولته الصحف الإخبارية والإلكترونية من اعترافها بقتله، مناشدا وسائل الإعلام تحرى الدقة في نقل الخبر، والتأكد منه من جهات التحقيق الرسمية أو محاميها والانتظار حتى تنتهي النيابة العامة من استكمال التحقيقات وبيان ما آلت إليه.





انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)

كانت بوابة "الفجر" قد انفردت بنشر خبر مقتل زوج الممثلة الشابة عبير بيبرس، واتهامها بقتله، بعد حدوث مشاجرة بينهم داخل شقتهم بالبساتين، بسبب خلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.





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تفاصيل صادمة في واقعة قتل الفنانة عبير بيبرس لزوجها بالبساتين

كما انفردت "الفجر" بنشر تفاصيل تحقيقات نيابة البساتين اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل واقعة قيام الممثلة عبير بيبرس بقتل زوجها داخل شقتهم السكنية بشارع اللاسلكي دائرة قسم شرطة البساتين.





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من هي عبير بيبرس؟

عبير بيبرس ممثلة شابة صاعدة، شاركت في عدة أعمال، وفي وقت سابق، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلين، حيث شاركت في مسلسل ألسع وفلسع وتؤدي دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم ورفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين.





أما المسلسل الثاني شلة نصابين فهو سيت كوم كوميدي، وتلعب فيه عبير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف واحمد صيام وسالى مطر هدى عبدالرحمن وقصة جمال ربيع ومن إخراج فاتن ممدوح.