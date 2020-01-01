استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تنفيذًا لخطة التعايش الكامل مع أزمة كورونا الحالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واشتراطات ضمان السلامة، حرصت كلًا من وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني على الاستعداد الكامل لاستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، وشهد الأسبوع الأول من 1 يوليو حتى 7 يوليو وفود سياحية من 7 دول، وإقبالًا كبيرًا على السياحة من هذه الدول.

وترصد بوابة "الفجر" قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر في السطور التالية:

- الوفود السياحية في أول 48 ساعة بعد عودة حركة السياحة والطيران:
شهدت أول 48 ساعة من عودة واستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، في يوم الأربعاء 1 يوليو بعد انقطاع دام 3 شهور من شهر مارس الماضي 610 سائحًا، من أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، حيث استقبل مطار الغردقة، 165 سائحًا أوكرانيًا، واستقبل مطار شرم الشيخ 150 سائحًا أوكرانيًا أيضًا، وفي ثاني يوم من عودة حركة السياحة والطيران في يوم الخميس 2 يوليو، استقبل مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ رحلتي طيران قادمتين من سويسرا وبيلا روسيا تقلان 313 سائحًا.

- الوفود السياحية في رابع أيام عودة حركة السياحة والطيران:
وفي يوم السبت 4 يوليو قدمت 5 طائرات من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، تقل 899 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي ويحمل ركاب الطائرة القادمة من سويسرا جنسيات متعددة لدول هي: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان بحسب ما صرح به محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

- الوفود السياحية في سادس يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران:
وفي يوم الاثنين 6 يوليو، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، رحلتي طيران قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا تقلان 286 سائحًا، حيث قدمت رحلة طيران من العاصمة الأوكرانية كييف تقل 191 سائحًا، واستقبلها مطار شرم الشيخ الدولي، بينما قدمت رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل 95 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي.

- الوفود السياحية في سابع يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران:
كما استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان 271 سائحًا، حيث قدمت رحلة طيران من العاصمة البيلاروسية تقل 130 سائحًا، واستقبلها مطار الغردقة الدولي، بينما قدمت رحلة طيران من العاصمة الأوكرانية كييف، تقل 141 سائحًا أوكرانيًا. 
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر
استعدادات خاصة من السياحة.. تعرف على قائمة الوفود الراغبة في زيارة مصر

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