رسميا.. "الصحة العالمية" تعلن انسحاب الولايات المتحدة من تمويلها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، مساء الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من تمويل المنظمة الأممية، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأشار المتحدث، إلى أنهم تلقوا تقريرًا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بانسحاب واشنطن من تمويل المنظمة اعتبارا من أول أمس الاثنين، معقبا: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة".

إلى ذلك، علن السيناتور في الكونجرس الأمريكي، روبرت ميننديز، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات الأمريكية تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.

واتهم ترامب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

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