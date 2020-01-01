رانيا يوسف تنشر البوستر الترويجي لمسلسلها الجديد ''الحرامي''

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الحرامي".

وكتبت قائله: "مسلسل الحرامي قريبًا على shahid .vod''، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "منتظرين يا نجمة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد.

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