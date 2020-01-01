سمير فرج: هذا الأمر جنن أردوغان

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن ليبيا دولة مجاورة لمصر، وتربطهما حدود تصل لـ1200 كيلو متر، وهذه أطول حدود لليبيا مع الدول المجاور، مشيرًا إلى أن تركيا افتعلت أزمة في المنطقة خاصة مع ليبيا وقبرص واليونان بعد وجود دراسات أمريكية، بأن هذه الدول تعوم على بحر من الغاز، معقبًا: "أردوغان جن جنونه، من أجل الحصول على جزء من الكيكية".





وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن تركيا من أسوء الدول التي تعاني من تدهور العملة، لذلك قام الرئيس التركي بالذهاب إلى أنقرة، وقامت بإعداد اتفاقية أمنية مع حكومة فايز السراج الغير شرعية، من أجل السيطرة على الغاز، والحصول على جزء من أموال الشعب الليبي، لدعم اقتصاده الذي في إطار الانهيار.





ولفت مدير الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إلى أن معظم النفط الليبي يقع بعد مدينة سرت الليبية، وأردوغان يسعى للسيطرة عليها للكي يستحوذ على كل أبار النفط الليبي، ولذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بان خط سرت – الجفرة خط أحمر.





هذا، وتعهد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.





وأضاف "حفتر"، خلال كلمته مساء الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".





وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.





وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".



