رئيس هيئة قناة السويس يكشف كواليس زيارته للعصار قبل وفاته (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:50 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
أمنية فوزي
نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق محمد العصار، قائلًا: "رجل عظيم، ودقيق في عمله، الفريق العصار كان قائدًا عظيمًا، وكان مقاتلًا شرسًا".

وكشف "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن أنه زاره في المستشفى قبل 4 أيام من وفاته، وكان ينظر إليه ويبتسم ابتسامة ورائها أحاديث، وكأنه يقصد بها أنه أدى رسالته على أكمل وجه، وكان صابرًا".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الفريق العصار شخصية محترمة ومنضبطة ودقيقة وأمينة، لافتًا إلى أدى دوره على أكمل وجه، وليس عليه أي دين للوطن، متابعًا: "الفريق العصار متواضعًا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

من هو العصار؟
العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

المخابرات تنعي العصار
ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.

القوات المسلحة تنعي العصار
إلى ذلك، نعت القوات المسلحة، الفريق محمد سعيد العصار، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعي القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

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