نجم الأهلي السابق: من الصعب مقارنة طاهر بـ "رمضان صبحي"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:11 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال


اقترب النادى الأهلى من التعاقد رسميًا والاعلان عن صفقة طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي ليكون صفقة هجومية جديد للقلعة الحمراء.


وقال مجدي عبد الغني نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق على قناة Ten انه من الصعب مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي لأن كل لاعب يختلف عن الآخر داخل الملعب.


واضاف مجدي خلال استضافته مع الإعلامي محمد فاروق ان رمضان احترف في الدوري الانجليزي وله مواصفات خاصة ولعب للمنتخب الأول في سن صغير ، مشيرا الي ان طريقة لعبه تختلف تماما عن طاهر محمد طاهر خاصة وان الأخير لم يظهر بنفس قوة رمضان خلال السنوات الماضية.



ويذكر أن النادى الأهلى يسعي بقوة للتعاقد بشكل نهائي او تمديد إعارة رمضان صبحي والتى ستنتهي بنهاية الموسم ويعود لفريقه هيدرسفيلد تاون الانجليزي.

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