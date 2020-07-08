أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-7-2020.. تعرف على سعر المعدن الأصفر بعد ارتفاعه عالميًا





أسعار الذهب :





قفزت أسعار الذهب عالميًا بنهاية التعاملات أمس، واستقر سعر جرام الذهب في السوق المحلي والصاغة مع توقعات بحدوث حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020 ، وتتباع بوابة الفجر أسعار المعدن الأصفر لحظة بلحظة .





أسعار الذهب في مصر :



سعر الذهب عيار 18 : 682.25 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 21 : 796 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 24 : 909.70 جنيهًا للجرام .



الجنيه الذهب : 6368





أسعار الذهب عالميًا:





قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 9 سنوات مع زيادة إصابات كورونا.





وتحول المعدن الأصفر للصعود القوي مع خسائر الأسهم العالمية وسط مخاوف حيال التعافي الاقتصادي مع زيادة إصابات الوباء بعد أن كان متراجعاً بضغط من قوة الدولار .





وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع قوي ومفاجئ لفرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي .









وعلى صعيد وباء كورونا، فإن الهند تجاوزت روسيا بالأمس لتصبح في الترتيب الثالث من حيث الدول الأكثر إصابة، في حين أن الولايات المتحدة تستمر في تسجيل زيادات يومية قياسية .









وهناك نحو 11.5 مليون شخص حول العالم تم الإبلاغ عن إصابتهم بالوباء منذ انتشاره في أواخر العام الماضي، كما أن الفيروس أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص .









وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16.40 دولار إلى 1809.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 16 سبتمبر لعام 2011 .









وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتلفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.7 بالمائة إلى 1796.94 دولار للأوقية .





وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 96.834 .



