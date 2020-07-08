أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-7-2020.. تعرف على سعر المعدن الأصفر بعد ارتفاعه عالميًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب :

قفزت أسعار الذهب عالميًا بنهاية التعاملات أمس، واستقر سعر جرام الذهب في السوق المحلي والصاغة مع توقعات بحدوث حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020 ، وتتباع بوابة الفجر أسعار المعدن الأصفر لحظة بلحظة .

أسعار الذهب في مصر :

سعر الذهب عيار 18 : 682.25 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 21 : 796 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 24 : 909.70 جنيهًا للجرام .


الجنيه الذهب : 6368


أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 9 سنوات مع زيادة إصابات كورونا.

وتحول المعدن الأصفر للصعود القوي مع خسائر الأسهم العالمية وسط مخاوف حيال التعافي الاقتصادي مع زيادة إصابات الوباء بعد أن كان متراجعاً بضغط من قوة الدولار .

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع قوي ومفاجئ لفرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي .

 

وعلى صعيد وباء كورونا، فإن الهند تجاوزت روسيا بالأمس لتصبح في الترتيب الثالث من حيث الدول الأكثر إصابة، في حين أن الولايات المتحدة تستمر في تسجيل زيادات يومية قياسية .

 

وهناك نحو 11.5 مليون شخص حول العالم تم الإبلاغ عن إصابتهم بالوباء منذ انتشاره في أواخر العام الماضي، كما أن الفيروس أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص .

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16.40 دولار إلى 1809.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 16 سبتمبر لعام 2011 .

 

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتلفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.7 بالمائة إلى 1796.94 دولار للأوقية .

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 96.834 .

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1/10/2019.. وهذا هو الوقت المناسب لشراء المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/10/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»