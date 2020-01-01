بعد قضية التحرش.. مبروك عطية لـ"الفتيات": "خليكي أسد مع الكلاب"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:17 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن أولى خطوات الحقيقة لمنع التحرش التربية السليمة لـ "الصبيان"، وليس للبنات لأنهن لديهن حياة بالفطر، موضحا أن كلمة "رجل" وردت في القرآن في مواضع النبل.

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الفتيات يجب أن يتعاملوا بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي، ويكونوا مدركين أنها هذه المواقع يجب أن تكون للاستفادة منها فقط، والتواصل مع الأقارب.

وأضاف، "منه لله الفيس بوك.. وأي بنت حد غريب يقولها هاي متردش، ولو كررها ترد عليه بطريقة تجعله لا يحدثها مرة أخرى"، متابعا: "الفتاة يجب أن تكون صوت أسد مع الكلاب".

أعلن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن تلقيه 400 شكوى واستفسار متنوع، جاءت أغلبها عن العنف بأشكاله المختلفة التي تتعرض له المرأة، وذلك خلال الفترة من ١ لـ٥ يوليو الجاري.

وأوضح المكتب، أن تلك الشكاوى جاءت منذ إثارة قضية موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) الشهيرة للشاب المتهم بالتحرش، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمساندة القانونية اللازمة لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يتلقاها المكتب من الضحايا.

وأكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، كما يجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التي تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل.

وناشدت عبد المنعم، جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التي تعرضن لها، حتى ينال المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115 يوميا من الساعة الـ9 صباحا حتي الساعة ال9 مساءً، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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مبروك عطية قضية التحرش بوابة الفجر الفجر التحرش

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