وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإثيوبي يبحثان جهود مكافحة كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:11 م
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
وكالات
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أثيوبيا جيدو أندارجاشيو، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التجارية والاستثمارية والصحية والأمن الغذائي.

كما تناول الاتصال الهاتفي عدداً من ‎القضايا الإقليمية والدوليةـ ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، مشيراً إلى الحرص على تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

ومن جانبه، أكد جيدو أندارجاشيو تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وثمن دعم دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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