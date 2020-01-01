عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة، عن اكتشاف 6 إصابات جديدة جراء المسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا، إضافةً إلى ثلاثة مخالطين.





وعلى الفور قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة، عزل المصابين وتوفير العلاج اللازم لهم.





وتستعد كافة الأندية لاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه لفترة تجاوزت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.







