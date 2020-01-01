إيطاليا تعلن تراجع إصابات كورونا وتسجيل 30 وفاة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس (8 حالات)، وانخفاضا في عدد الإصابات اليومية (208 أمس) وبالضحايا المعلنين اليوم، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.

أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة، فتبلغ اليوم 14 ألفا و242، ما يعادل 467 إصابة أقل مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك العدد التراكمي للمصابين والضحايا والمتعافين منذ اندلاع أزمة كورونا في الثلث الاخير من فبراير الماضي، 241 ألفا و956.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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