ميزة التعليقات المثبتة متاحة الآن للجميع على "انستجرام"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:03 م
انستجرام
انستجرام
بدأت انستجرام مؤخرًا باختبار ميزة التعليقات المثبتة، الآن وبعد شهرين من الاختبار، أتاحت الشركة هذه الميزة ورسميًا لجميع المستخدمين، على أن يتمكن أي مستخدم الآن من تثبيت ثلاث تعليقات على مشاركة في الأعلى، وتكمُن فائدة هذه الميزة في التحكم بشكل أفضل في التعليقات وإظهار الإيجابي منها.

وفكل ما عليك فعله هو التمرير على أحد التعليقات لتظهر لك خيارات إعداد التقارير والحذف والرد، الآن وفي أقصى القائمة المنبثقة، ستجد أيقونة “الدبوس”، اضغط عليها وسيتم تثبيت التعليق المستهدف.

كما تتجه انستجرام في الطريق الصحيح عندما يتعلق الأمر بمحاربة التعليقات والمعلومات المسيئة والمضللة، ومن المعلوم، أنه حاليًا يتم الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي في عملية حظر هذه النوعية من التعليقات تلقائيًا، ومع قدوم التعليقات المثبتة، فمن المتوقع أن تكون أداة فعّالة في مساعدة منشيء المحتوى والمشاهير في إدارة مشاركاتهم بشكل أفضل.

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