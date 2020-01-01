في نقاط.. تعرف على طريقة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

بالتزامن مع الأيام التي يتم فيها الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة "حجز معاملة" لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامة التجارية والنموذج الصناعي، وهي تعد أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، تقديرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر في إطار تنفيذ خطة التعايش مع كورونا؛ وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية للحد من العدوى بكوفيد 19، والتي من أهمها الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي لضمان سلامة صحة كلًا من الموظفين والعملاء.





ويتميز إطلاق خدمة "حجز معاملة" على شبكة الإنترنت بالعديد من المميزات تجنبًا لازدحام العملاء في وقت الذروة أثناء يوم العمل، حيث يتم توزيع العملاء بصورة منتظمة خلال ساعات اليوم، ومن المزايا أيضًا إنجاز العمل بشكل أسرع، حيث توفر هذه الطريقة من وقت العملاء بعد تحديد وقت معين لتقديم الخدمة لكل عميل، وهذا يغنيهم عن ضياع وقت طويل حتى يحصلوا على الخدمة المطلوبة.





ويضمن إطلاق هذا الخدمة عبر شبكة الإنترنت بيئة آمنة صحيًا بما يحقق السلامة العامة لكل من الموظفين والعملاء، عن طريق تنفيذ الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وهو المطلوب حيث تتحقق فائدتان الأولى يقل وقت الانتظار، والثانية تجنب وجود عملاء أكثر من الطاقة الاستيعابية المحددة للمكان ولعدد المعاملات اليومية.





وتستعرض بوابة " الفجر " في السطور التالية، طريقة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية:





1- التسجيل على البوابة الخاصة لخدمات التجارة من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر هذا الرابط:

WWW.ITDA.GOV.EGCRA





2- اختيار المكتب أو الفرع المرغوب في الحصول على الخدمة عن طريقه.





3- اختيار الخدمة أو الخدمات المطلوب الحصول عليها، أيًا كانت، حيث تتعدد الاختيارات ما بين قيود جديدة أو تجديدات أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك، أو خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، حيث تتعدد الاختيارات ما بين تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم بعد اختيار الخدمة أو الخدمات من بين هذه الاختيارات نطلب حجز المعاملة.



