"النقد الدولي": إصلاحات اقتصادية ساعدت مصر في مواجهة كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان، إن وباء كورونا نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة كورونا

وأكدت "راماكريشنان" - خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، لافتة إلى أننا مازلنا لا نعلم حتى الآن موعد انتهاء جائحة كورونا

وأشارت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أننا نتوقع زيادة نسبة النمو في مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%، موضحة أن هناك فارق بين ظروف حصول مصر على القرض في 2016 وما يحدث حاليا، لافتة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، مشددة على أن حدث استقرار في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

ولفتت، إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك نموًا واسعًا في الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر في موقف قوة لمواجهة كورونا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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