بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق

كشف نادي بيراميدز حقيقة اهتمام نظيره النادي الأهلي بالتعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى وصول عرض رسمي من النادي الأهلي لنادي بيراميدز لضم تراوري في الصيف.

ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المنتشرة حيث أكد النادي أنه لم يصل إى عروض رسمية من الأهلي للتعاقد مع ترواري في الصيف.

كما أكد بيراميدز أنه كان هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم إيريك تراوري في بداية الموسم الحالي ولكن هذه المفاوضات توقفت حاليا.

يذكر أن نادي الزمالك يعتبر هو الأخر من ضمن المهتمين بضم تراوري في نهاية الموسم الجاري والذي لازال يتبقى في عقده موسمين مع نادي بيراميدز.