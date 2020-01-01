تراجع طفيف في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:58 م
أسعار النفط
أسعار النفط
بعد جلسة متقلبة انهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع طفيف لليوم الثاني على التوالي مع تزايد حالات الإصابة الجديدة من فيروس كورونا وعودة المخاوف من تعافي الطلب على الخام.


وأبلغت 16 ولاية أمريكية عن زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة الجديدة بوباء "كوفيد-19" في غضون أول 5 أيام من الشهر الجاري مع حقيقة أن ولاية فلوريدا سجلت زيادة 11 ألف في عدد الأشخاص المصابة في يوم واحد.

فيما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لأسعار النفط وإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل.

ويعطي المستثمرون أهمية خاصة لبيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتم الإفصاح عن القراءة الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

ومن المتوقع زيادة مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل.

ويأتي هبوط أسعار النفط بعد مكاسب خلال التداولات على خلفية تمسك المنتجين الرئسيين للخام بتطبيق اتفاق تخفيضات الإنتاج النفطي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر أغسطس بنحو 0.02 بالمائة مسجلاً 40.62 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 40.95 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنسبة تزيد عن 46 بالمائة إلى 42.89 دولار للبرميل.

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