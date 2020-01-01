أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:04 م
سد النهضة
سد النهضة

أصدرت وزارة الري المصرية، بيانا تعليقا على آخر تطورات مباحثات سد النهضة.


وقالت الوزارة: واصلت لليوم الخامس على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.


وتابعت: حيث تم اليوم ٧ يوليو عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.


 ووضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها.


هذا بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالى تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين الا أن أثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالى إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.


من جهة أخرى فقد رفضت أثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية و بارادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذى رفضته كل من السودان و مصر.


وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزارى الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين الى غدا الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠.


من ناحية أخرى فقد أسفرت المناقشات فى المسار القانونى عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري سد النهضة خلافات سد النهضة بيان الري السد العالى

أخبار تهمك

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض عرض لايبزيج لضم نجمه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 23 ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة الزمالك بشأن احتفالية نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة

تزامنا مع عودة مفاوضات سد النهضة بالقاهرة.. خبراء: فترة ملء السد وإشراك مصر في إدارته أهم محاور التفاوض

مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

09:04 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»