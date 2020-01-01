"حماية المستهلك" يضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيت الطعام

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إن فرع الجهاز بالقليوبية نجح فى ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام ويستخدم علامات تجارية بدون تصريح من الشركة صاحبة العلامة التجارية مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .









وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات للجهاز ، فقد تم التنسيق مع الفرع الاقليمى بمحافظة القليوبية واعداد حملة توجهت الى مقر المصنع فى منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ،وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتم ضبط 200 كرتونه زيت هايبر كل كرتونه تحوى 12 زجاجة باجمالى 9000 زجاجة زيت ، 9 طن زيت خام معد للتعبئة ، 112 كرتونه بها ملصقات لعلامات تجارية مختلفة ، 750000 الف زجاجة فارغه معدة للتعبئة ، 4000 كرتونه فارغه معدة للتوزيع وملصق عليها علامات تجارية مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .









وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .









وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .