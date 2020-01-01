أحمد حاتم يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:56 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
فايقة محمد عادل
وجه النجم أحمد حاتم لشيرين رضا رسالة تهنئة بعيد ميلادها الذي يحل اليوم ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهروا خلال الصورة بالمطار وعلق قائلاً : عيد ميلاد سعيد يا شيكا.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "ليه لأ"من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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