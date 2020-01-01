الكهرباء: تطبيق إلكتروني جديد لمتابعة الاستهلاك والشحن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة قامت بإعداد تطبيق إلكتروني على الهاتف، يستطيع المستهلك من خلاله متابعة استهلاكه، وشحن العداد، لافتَا إلى أن العمل بهذا التطبيق بدأ بالفعل مع بداية هذا الشهر.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني، ومفيدة شيحة ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن المواطن قبل أن يستخدم هذا التطبيق عليه أن ي ذهب لأفرب فرع لشركة الكهرباء، وتغيير خاصية كارت العداد لـnfc.





وأشار إلى أن دفع قيمة شحن العداد في هذا التطبيق، أمر ممكن من خلال تطبيق "ماي فوري"، لافتَا إلى أن هذا التطبيق مميز، حيث يتيح للعميل شحن العداد، ومتابعة استهلاكه.



