الكهرباء: تطبيق إلكتروني جديد لمتابعة الاستهلاك والشحن

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة قامت بإعداد تطبيق إلكتروني على الهاتف، يستطيع المستهلك من خلاله متابعة استهلاكه، وشحن العداد، لافتَا إلى أن العمل بهذا التطبيق بدأ بالفعل مع بداية هذا الشهر.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبد الغني، ومفيدة شيحة ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن المواطن قبل أن يستخدم هذا التطبيق عليه أن ي ذهب لأفرب فرع لشركة الكهرباء، وتغيير خاصية كارت العداد لـnfc.

وأشار إلى أن دفع قيمة شحن العداد في هذا التطبيق، أمر ممكن من خلال تطبيق "ماي فوري"، لافتَا إلى أن هذا التطبيق مميز، حيث يتيح للعميل شحن العداد، ومتابعة استهلاكه.

قالت شركة أمان للدفع الالكتروني أنها قامت بالتعاقد مع 9 شركات للكهرباء في مصر لسداد فواتير الكهرباء بالتعاون مع شركة اي فاينانس، وتضم شركات الكهرباء التي توفر أمان خدماتها لهم كل من: كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصرالعليا، والبحيرة، الإسكندرية بالإضافة إلى التعاون مع شركة بتروتريد التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعي لقراءة عداد الغاز وسداد فواتير بسرعة وسهولة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار الإنتشار الواسع لفروع أمان في كل محافظات الجمهورية، حيث يمكن للعملاء من معرفة قراءة عداد الغاز وسداد قيمته إلكترونيا من خلال ماكينات أمان المنتشرة من خلال أكثر من 55 ألف نقطة بيع و250 فرع لشركة أمان منتشرة بجميع انحاء الجمهوية، كما تقوم أمان ايضا بتوفير خدمات شحن كروت عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع بالتعاون مع إي فينانس، وكذلك شحن ودفع فواتير المحمول لشركات المصرية للاتصالات، أورانج، اتصالات مصر، فودافون، ودفع فواتير الإنترنت المنزلي وشحن المحافظ الإلكترونية كفودافون كاش وبنك القاهرة. وكذلك حجز شركات النقل ك Go Bus وBlue Bus وOtobeesy فضلًا عن تعاونها مع الجمعيات الخيرية وشركات التقسيط، وكذلك دفع مصاريف الجامعات بالتعاون مع إي فينانس من خلال خدمات أمان للدفع الالكتروني وكل هذه الخدمات لا تستغرق أكثر من ثوانٍ معدودة في تنفيذها وهو ما تتميز به أمان على منافسيها.

وتعقيبا على هذه الخدمات، أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الالكتروني أن أمان تحاول بذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة التباعد الاجتماعي وتوفير اقصى درجات الحماية والآمان للمواطنين وكذلك السرعة في إنجاز أعمالهم، مشيرا أن أمان تعمل ايضا على تشجيع خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي وتقليل الاعتماد على الكاش،كما تستهدف الشركة ايضا تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وسداد المستحقات المالية في موعدها المحدد.

أضاف أن وسائل الدفع الرقمية الحديثة خففت العبء عن المواطنين في الذهاب لمقار شركات الغاز أو الكهرباء لدفع الفاتورة أو انتظار المُحصلين بهدف توفير خدمات متميزة للعملاء في مصر وتشجيعهم على التعامل الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد.

وكانت أمان للدفع الإلكتروني قد تعاقدت منذ مارس عام 2017 مع شركة بتروتريد لدفع فواتير الغاز إلكترونيا وهي التجربة التي أثبتت نجاحها وحازت على رضا كل العملاء.

يذكر أن أمان للدفع الإلكتروني هي إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، هي شركة FINTECH‏ ‏مصرية ناشئة‎ ‎‏ تهدف إلى توفير ‏حياة أفضل للمواطنين من خلال خدمات مالية مريحة، سهلة ومتاحة بناءًا ِعلى الفهم الواعي ‏لاحتياجاتهم والابتكار المستمر والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مما يؤدي إلى تغطية ‏واسعة وتقديم خدمات مالية ملائمة ومؤثرة في حياتهم.

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