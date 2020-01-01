مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بعد انخفاض الإصابات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:20 م
الصحة
الصحة
قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالأمس كان مبشر جدًا، وإذا استمرت الإصابات على هذا النحو من الانخفاض، فهذا يعني أن مصر عدت مرحلة الذروة، ولكن هذا لا يمنع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع "العسال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة كانت ثابته، وهذا يعني أن المنظومة الصحية كانت موفقة في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرة إلى أن معدلات الحالات الحرجة قلت عن الفترة السابقة بصورة كبيرة، ومعظم الحالات تتلقى العلاج في المنزل، وتستجيب للعلاج بشكل كبير، وهذا أنعكس على وجود أماكن فارغة في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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