جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. والمراجعات النهائية للمواد القادمة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. والمراجعات النهائية للمواد القادمة

تصدر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم في مصر، حيث يريد أولياء الأمور الاطمئنان على أولادهم في الثانوية العامة ومتابعة امتحانهم، وفيما لي نستعرض معكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، بجانب المراجعة النهائية لمادة الكيمياء.

المراجعة النهائية لمادة الكيمياء

تحتوي هذه الدورة المكثفة على شرح والحل على أهم قوانين ونظريات مادة الكيمياء ومن أهمها:

الباب الأول
- أهميه عناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
- التوزيع الإلكتروني وأعداد التأكسد لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى .
- الخواص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية .
- الحديد( خامات الحديد – استخلاص الحديد – الفرن العالي – فرن مدركس – انتاج الصلب – السبائك أنواعها والمقارنة بينها).
- اكاسيد الحديد (التحضير – الخواص)

الباب الثاني
- أهمية التحليل الكيميائي في مجال الطب والصناعة والزراعة والبيئة.
- الأساس العلمي للكشف عن الشقوق الحمضية والقاعدية.
- الكشف عن الانيونات.
- الكشف عن الكاتيونات / مقارنة بين المجموعات التحليلية القاعدية.
- المعايرة – المحول القياسي – الأدلة.
- مسائل علي المعايرة – طريقة التطاير – طريقة الترسيب .

الباب الثالث
- مقارنة بين:
الاتزان الكيميائي – الاتزان الايوني .
التفاعلات التامة – التفاعلات غير التامة .
العوامل التي تؤثر علي معدل التفاعل الكيميائي .
تطبيقات قاعدة لوشاتيلية .
قانون فعل الكتلة – قانون استفالد .
دراسة التميؤ – حاصل الاذابة .

الباب الرابع
- مقارنة بين :-
(الخلايا الجلفانية – الخلايا الالكتروليتية).
(الخلايا الأولية – الخلايا الثانوية).
(تفاعلات الاكسدة والاختزال والتفاعل الكلي في الخلايا والبطاريات).
خلية دانيال . صدأ الحديد . قوانين فاراداي . مسائل علي تعين.
1- القوة الدافعة الكهربية . 2- التحليل الكهربي.
- تطبيقات علي التحليل الكهربي.

الباب الخامس
- مقارنة بين المركبات العضوية – المركبات غير العضوية.
- المشابهة الجزيئية.
- الكشف عن الكربون والهيدروجين في المادة العضوية.
- السلسلة المتجانسة – مجموعة الالكيل.
- تحضير غاز الميثان – غاز الايثين – غاز الايثاين والخواص الفيزيائية والكيميائية.
- أهم التفاعلات والتحويلات في الكيمياء العضوية.


تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي. يتم من خلال هذه الدورة التدريبية المراجعة على كافة أبواب مادة الكيمياء وحل جميع أنواع الأسئلة المتوقعة على كل باب بشكل نموذجي ومكثّف.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. والمراجعات النهائية للمواد القادمة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. والمراجعات النهائية للمواد القادمة

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