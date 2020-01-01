تقارير.. صراع تركي على ضم تريزيجيه وهبوط أستون فيلا كلمة السر

أشارت العديد من التقارير الصحفية ، الى أن نادي باشاك شهير التركي يعد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي.









وذكرت قناة يورو سبورت الفرنسية، فإن باشاك شهير انضم إلى جالاتا سراي في الاهتمام بضم الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأضافت القناة، أن قطبي الكرة التركية بشكتاش وفناربخشة لم يتقدما بشكل رسمي للتعاقد مع تريزيجيه حتى الآن، مقارنة بما يبدو من جالاتا سراي وباشاك شهير، واشارت الى ان هبوط أستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المحتمل قد يسهل من تفاوض الأندية التركية لضم اللاعب المصري.





الجدير بالذكر أن تقارير تركية سابقة كانت قد أشارت لوجود اهتمام من جانب جالاتا سراي وبشكتاش بالتعاقد مع تريزيجيه.







