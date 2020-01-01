نرصد عدد الرحلات السياحية لمصر منذ عودة الطيران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:22 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
قالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم، إن إجمالي عدد الرحلات التي وصلت لمصر منذ استئناف الحركة السياحية في أول يوليو الجاري حتى اليوم هو 26 رحلة وافدة.

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر استقبلت مدينة شرم الشيخ 13 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 11 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا. 

يذكر أن مدينة الغردقة استقبلت اليوم 271، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران بيلاروسيا وأوكرانيا. 

في سياق آخر، قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١١ فندقا بأربعة محافظات هي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. 

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبري هما المنار، ونوران، و٧ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، واوبروي سهل حشيش، وريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، خلال الأيام القليلة الماضية

وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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