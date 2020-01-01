السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت بالسجن 6 سنوات للمتهم " أ.س.ص" مقاول معمار و3 سنوات للمتهم "ع.ع.م" تاجر أحذية لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود الواقعة في القضية رقم 33820 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض علي شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

كشفت تحريات ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بانها توصلت لقيام كل من " أ.س.ص" 81 سنة مقاول معمار و" ع.ع.م" 47 سنة تاجر أحذية بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما.

وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول علي عدد اثنين اسطوانه لمخدر الهيروين تزن نصف كيلو ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي لفافة كبيرة لمخدر الهيروين وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة، موضحة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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