صفقة الأهلي الجديدة.. تعرف على كل ما قدمه طاهر محمد طاهر مع المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي بشكل رسمي، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مع محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب اليوم، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، الخاص باللاعب.





ويتبقى اتفاق النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر بشأن الحقوق المالية له، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي واللاعب، ليتم حسم الصفقة بشكل نهائي.





طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس لعام 1997، ويبلغ عمره 23 عامًا، ويتميز مهاجم المقاولون بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 186 سم، ويجيد اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر ومهاجم ثان ومهاجم صريح، وتبلغ قيمته التسويقية 400 ألف يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه طاهر محمد طاهر مع المقاولون والمنتخب الأولمبي:-

انطلاقة طاهر محمد طاهر الحقيقية في عالم الساحرة المستديرة كانت في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، حيث أثبت موهبته الكروية ونال إشادة جميع مدربيه بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2014.





شارك مع المقاولون في 86 مباراة (78 مباراة بالدوري الممتاز – 8 مباريات بكأس مصر)، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له (5212 دقيقة)، سجل 11 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 15 بطاقة صفراء، وبطاقتين باللون الأحمر.





خاض طاهر تجربة احترافية قصيرة في فرنسا عام 2016 حيث لعب معارًا لفريق لوهافر الفرنسي، وشارك معه في 12 مباراة، وسجل 5 أهداف، وعاد لمصر في عام 2017 وانضم لصفوف المقاولون مجددًا.





شارك لاعب الأهلي الجديد في 6 مباريات مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا، وسجل هدف وحيد، كما خاض 3 مباريات ودية مع المنتخب الأولمبي وسجل هدفين وصنع هدف وحيد، وحرمته الإصابة من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والذي توج بها منتخب الفراعنة وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في (طوكيو).





انضم طاهر محمد طاهر لمنتخب مصر الأول عام 2018 في عهد المكسيكي أجيري مدرب المنتخب السابق، وشارك لمدة 4 دقائق فقط في مباراة ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وفاز الفراعنة 3-2.