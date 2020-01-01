محافظ قنا: غلق 47 منشأة صحية مخالفة لعدم الالتزام

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية أصدرت قرار غلق إداري لعدد 47 منشأة صحية وإنذرات بالغلق 28 منشأة أخرى وذلك لعدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح الداودي، أن المنشآت التي تم غلقها كانت لعيادات خاصة ومعامل تحاليل ومراكز أشعة منها 22 منشأة بمدينة قنا، 8 منشآت بأبوتشت، 8 اخري بقوص، 3 بنجع حمادي، 3 بفرشوط، 2 بدشنا ومنشأة صحية واحدة بقفط.





ووجه الداودي بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة المنشآت الصحية الخاصة والمرور عليها بشكل دوري ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي رصدها من قبل الإدارة المشرفة.





وفي سياق آخر أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا عن خروج وتعافي ١٠9 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور، رافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.





وبدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وتابع شلبي الجولة بتفقد معمل المستشفى، موضحا أن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به.





وتفقد السكرتير العام الصيدلية، مؤكدا أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة في الصيدلية بكميات جيدة.





كما تابع شلبي مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتي أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر، أن وزارة الصحة قد خصصت 7 مستشفيات ما بين عام ومركزي بمحافظة قنا لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 21 مايو الماضي يتم المرور عليها يوميا من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفِرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بها.



