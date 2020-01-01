تعرف على .. قائمة الأسهم الأكثرانخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وربح رأس المال السوقي فوق المليار جنيه ومالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما مالت تعاملات الأجانب والمصريين ناحو الشراء





واحتل سهم حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر الترتيب الأول في الأسهم الأ كثر إنخفاضاً بنسبة 22.2% تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 8% وبسعر 2.9 جنيه ، ثم سهم

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بنسبة 7.5% وبسعر 23.8 جنيه





وإحتل سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة الترتيب الرابع بنسبة 7.4% وبسعر23.6 جنيه ، وأخيراً سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 6.9% وبسعر 4.9 جنيه.









وعلي الجانب الأخر ، تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.8% وبسعر 2.6 جنيه ، وذلك بالتزامن مع أنباء إستعدادها لإتمام صفقة الاستحواذ على 85% من أسهم الوفاء للاستثمار السياحي المملوكة بدورها لـ الفرسان للتنمية العقارية، وذلك بقيمة 94.6 مليون جنيه، حيث تهدف تلك الصفقة إلى زيادة وتنوع مصادر إيرادات الشركة، وجاء في الترتيب الثاني سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 9.7% وبسعر 19.5 جنيه ثم جاء في المركز الثالث سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.4% وبسعر 0.747 جنيه ، ثم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 8.1% وبسعر 27 جنيه ، وأخيراً سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جيه