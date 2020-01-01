ولاية ألمانية تسمح بحضور الجماهير للمدرجات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ولاية ساكسونيا في شرق البلاد تخطط للسماح للأحداث الكبيرة بحضور أكثر من ألف شخص بدءا من أول سبتمبر وذلك نقلا عن وزيرة الصحة يوم الثلاثاء ويتضمن القرار مباريات كرة القدم.

ونقلت صحيفة بيلد عن بترا كوبينج وزير الصحة في ساكسونيا قولها إنه لن يشترط وجود حد أقصى لعدد الحاضرين في الأحداث الكبيرة، لكنها قالت إنه ربما تحتاج لإمكانية تعقبهم في وقت لاحق إذا اقتضت الضرورة.

وألغيت التجمعات الكبيرة لعدة أشهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا واختتمت منافسات الدوري الألماني بعدما أقيمت المباريات دون حضور مشجعين بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.

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