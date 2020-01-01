كريم فهمي يحارب التحرش بفيديو من فيلم "هاتولي راجل"

Advertisements

نشر الفنان كريم فهمي فيديو من فيلم"هاتولي راجل" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر خلال الفيديو الفنان أحمد الفيشاوي وهو يتعرض للتحرش من بنت، حيث أن الفيلم يحكي بطريقه خياليه عن ماذا لو تبدلت الأدواو واصبحت الينات هن من يقمن بالتحرش الرجال.



وعلق" كريم"علي الفيديو قائلاً :"الفيلم ده كان ليه رساله مهمه جدا ، مين يقدر يقولي ايه هي ؟ فيلم هاتولي راجل تأليف : كريم فهمي و اخراج : محمد شاكر ، بطوله : احمد الفيشاوي ، شريف رمزي ، ايمي سمير غانم ، يسرا اللوزي ، ميريت ، كريم فهمي.



يذكر أن كريم فهمي ينتظر حالياً عرض فيلم "ديدو"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وذلك عبر مغامرة تتعلق بفكرة عقلة الأصبع" ويعكف على تصوير فيلم جديد بعنوان "جارة القمر"، ويشارك معه في البطولة كلا من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، سوسن بدر".

