رمضان عبد المعز ناعيا الفريق العصار: "كان طيب القلب دمث الخلق" (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:27 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
رقية جمال
نعي الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الازهر الشريف، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتقدم "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، بواجب العزاء في وفاة من وصفه بالرجل الكريم طيب القلب ودمس الخلق، موضحًا أنه كان على معرفة شخصية به.

ودعا أحد علماء الأزهر الشريف، الله أن يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين، ويرحم جميع الموتى وينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور إلى يوم النشور.



وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

من هو العصار؟
العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وإبان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

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وفاة العصار وزير الدولة للانتاج الحربي بوابة الفجر الفريق محمد العصار الشيخ رمضان عبد المعز

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