رمضان عبد المعز ناعيا الفريق العصار: "كان طيب القلب دمث الخلق" (فيديو)

نعي الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الازهر الشريف، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.





وتقدم "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، بواجب العزاء في وفاة من وصفه بالرجل الكريم طيب القلب ودمس الخلق، موضحًا أنه كان على معرفة شخصية به.





ودعا أحد علماء الأزهر الشريف، الله أن يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين، ويرحم جميع الموتى وينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور إلى يوم النشور.







