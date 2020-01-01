عوض بدوي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع إيهاب توفيق في أغنية "هيا دنيا"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:21 م
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
هبة أحمد



يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "هيا دنيا"، يتعاون فيها مع الشاعر عوض بدوي.

وتحدث الشاعر عوض بدوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن الأغنية تدعو للتفاؤل، وهي من إنتاج إيهاب توفيق، تنفيذ شركة اكس جيرينيشن ايجيبت، إخراج متيم السراج، توزيع أحمد عادل، وأن الكليب يقوم إيهاب توفيق بتصويره حاليًا في التجمع الأول، ومن المُقرر طرحها في موسم عيد الأضحى، ويتضمن الكليب تقنية جديدة special effect.

وأشار عوض بدوي إلى أنه سبق وتعاون مع إيهاب توفيق من قبل، في أكثر من ألبوم مع صلاح الشرنوبي وأمجد العطافي، وأنه يُجهز معه حاليًا ألبوم جديد للأطفال، من المُقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.


وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق في شهر رمضان الماضي، دعاء دينى بعنوان "يارب"، وهو من كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

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