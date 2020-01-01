موانئ دبي بالسخنة تستقبل أكبر سفينة حاويات

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، مشغل ميناء العين السخنة، الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة الحاويات العملاقة BRAZIL-001، التابعة للخط الملاحي CMA-CGM، وهي أكبر سفينة حاويات تستقبلها الميناء حتى اليوم.





وتم الانتهاء من بناء السفينة الجديدة BRAZIL-001، في مايو 2020، بسعة 15 ألف حاوية مكافئة وبطول 366 متر، ويتم تشغيلها بواسطة الخط الملاحي CMA-CGM في خدمتهم الأسبوعية REX1 من آسيا والتي تلعب دورًا مهمًا في نمو تجارة آسيا / البحر الأحمر.

ومن جانبه قال أجاي كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة: “لقد سررنا للغاية لاستقبال السفينة ـCMA CGM Brazil في السخنة، ومع كونها أكبر سفينة حاويات استقبلناها حتى الآن ، فإن ذلك يظهر قدرتنا على التعامل بكفاءة مع أكبر سفن الحاويات."

وكانت السفينة ، التي وصلت يوم السبت الماضي من آسيا ، تحمل مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك المواد الخام لتصنيع المواد الغذائية ، ومنتجات سلع استهلاكية ، والسلع الجاهزة للسوق المصري.





وتقع موانئ دبي العالمية السخنة في موقع استراتيجي أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر ، وهي البوابة الرئيسية لآسيا وأوروبا والأسواق الأخرى حول العالم