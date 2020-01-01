موانئ دبي بالسخنة تستقبل أكبر سفينة حاويات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، مشغل ميناء العين السخنة، الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة الحاويات العملاقة BRAZIL-001، التابعة للخط الملاحي CMA-CGM، وهي أكبر سفينة حاويات تستقبلها الميناء حتى اليوم.

وتم الانتهاء من بناء السفينة الجديدة BRAZIL-001، في مايو 2020، بسعة 15 ألف حاوية مكافئة وبطول 366 متر، ويتم تشغيلها بواسطة الخط الملاحي CMA-CGM في خدمتهم الأسبوعية REX1 من آسيا والتي تلعب دورًا مهمًا في نمو تجارة آسيا / البحر الأحمر.
 
ومن جانبه قال أجاي كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة: “لقد سررنا للغاية لاستقبال السفينة ـCMA CGM Brazil في السخنة، ومع كونها أكبر سفينة حاويات استقبلناها حتى الآن ، فإن ذلك يظهر قدرتنا على التعامل بكفاءة مع أكبر سفن الحاويات."
 
وكانت السفينة ، التي وصلت يوم السبت الماضي من آسيا ، تحمل مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك المواد الخام لتصنيع المواد الغذائية ، ومنتجات سلع استهلاكية ، والسلع الجاهزة للسوق المصري.

وتقع موانئ دبي العالمية السخنة في موقع استراتيجي أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر ، وهي البوابة الرئيسية لآسيا وأوروبا والأسواق الأخرى حول العالم

أخبار تهمك

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

منذ 40 دقيقة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الموعد الرسمي لعودة الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

02:46 م

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

04:24 م

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

04:05 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»