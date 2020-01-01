حماية المستهلك: القانون الجديد الأقوى عالميا وهو هدية من السيسي للمصريين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين، وهو من أقوى قوانين العالم في حماية المستهلك وفقًا لما أكده الاتحاد الأوروبي، وسبق العديد من القوانين فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتغطية الخاصة بها.

وأضاف "سمير"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن القانون به مادة خاصة بالاستبدال والاسترجاع والتي تعطي الحق للمواطن في استرجاع واستبدال السلع خلال شهر بدلًا من 14 يوم، كما أن القانون جعل حصول المستهلك على الفاتورة وجوبية، ويعطي حماية للتجارة عن بعد، كما أنه يغطي العمالة الحرفية المنزلية، والإعلانات المضللة، ونظم المسابقات التي لم يكن هناك جهة منظمة لها.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون به عقوبات رادعة تتراوح من 10 آلاف جنيه لـ مليون جنيه، وبعض الجرائم الخاصة بالقانون تعطي لمسببها الحبس أو السجن، ومن بينها حدوث عاهة مستديمة للمستهلك أو وفاة نتيجة استخدام السلعة، مناشدًا المواطنين بالشراء من الأماكن الموثوقة والبعد عن الشركات الوهمية لتجنب عمليات النصب.

وأوضح "سمير"، أن هناك تنسيق مع الجهات المعنية لمنع الإعلانات المضللة للمنتجات غير الصالحة أو الوهمية، منوهًا بأنه يتم تحويل عدد كبير من القنوات والإعلانات الوهمية للنيابة المختصة، مضيفا أن العقوبة تكون متساوية على الشركة المعلنة وجهة الإعلان أو الوكالة الإعلانية والقنوات المعلنة. 

وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات سابقة، إن جهاز حماية المستهلك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية لحل جميع مشاكل المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة 2030 التنمية المستدامة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا بد من توعية جميع المواطنين وتعريفهم بأهمية قانون حماية المستهلك والتواصل مع الجهاز والحصول على حقه كاملًا، بالإضافة إلى حل جميع الشكاوى للمستهلك بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الجهاز مر بظروف غير طبيعية خلال الأربع أشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بعد الفتح لكل الشركات والمؤسسات عادت كل المصالح والجهاز يعمل بكامل طاقته لحل جميع المشاكل للمواطنين ونعمل على تقليل زمن الشكوى قدر المستطاع، منوهًا بأنه خلال الأشهر الأربعة الماضية جاءت أكثر من 60 ألف شكون للجهاز وتم حل 44 ألف شكوى للمواطنين، لافتًا إلى أنه على نهاية العام سيتم حل جميع المشاكل للجهاز بشكل كامل.

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