بعد رحيل رجاء الجداوي.. مخرجة فيلم "توأم روحي": "الوجع خلاني أندم إني عرفتها"

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نعت السينارست أماني التونسي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا أول أمس، بعد صراع مع فيروس كورونا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت أماني التونسي منشورًا قالت فيه:" آخر فيلم شاركت فيه رجاء الجداوي كان فيلمي تؤام روحي، الفيلم ده فيلم مختلف وأول مرة يتعمل في مصر.،بس بعيد عن أي حاجة هو بيحكي فعلاً عن أن ممكن تشوف حد لأول مرة بس مشاعرك تتعلق بيه أكثر من ناس عشرة بقالهم سنين".



وتابعت أماني التونسي قائلة :"وده اللي حصلي مع الأستاذة وأنا بتكلم معاها على الدور وأني أقصد ايه باللي كتباه، وسط أسإلتها اتعرفنا أكثر وكانت جلسة معاها من أكتر الجلسات اللي أثرت فيا وفي مستقبلي،ست تندم إنك معرفتهاش من سنين، والوجع اللي جوايا خلاني أندم أني عرفتها".



وأضافت أماني التونسي قائلة:" على الأقل مكنتش هزعل الزعل اللي جوايا دلوقتي، صوتها وكلامها وإحساسها ودمها الخفيف في الشغل وبره الشغل ذكريات كتيره بترن جوايا كل شوية مش عارفة اتجاوز،الغريب أنها تعمل فيلم زي ده بالصدفة، اللي قالتلي عليها إن حياتها كلها صُدف".



وانهت أماني التونسي قائلة:"وأنا بقولها كان يوم حبك أجمل صدفة بس كان نفسي تطول، الله يرحمك يا حبيبتي بحبك أوي وربنا يقدرنا على التجاوز،الحب اللي كنتي بتديه للناس اللي تعرفيهم واللي ماتعرفهومش الكرم والأدب والروح اللي كانت بتنشر بهجة وسعادة ومتصلة بالله في كل كلمة خلت ملايين تدعيلك".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.