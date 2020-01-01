بعد رحيل رجاء الجداوي.. مخرجة فيلم "توأم روحي": "الوجع خلاني أندم إني عرفتها"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


نعت السينارست أماني التونسي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا أول أمس، بعد صراع مع فيروس كورونا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت أماني التونسي منشورًا قالت فيه:" آخر فيلم شاركت فيه رجاء الجداوي كان فيلمي تؤام روحي، الفيلم ده فيلم مختلف وأول مرة يتعمل في مصر.،بس بعيد عن أي حاجة هو بيحكي فعلاً عن أن ممكن تشوف حد لأول مرة بس مشاعرك تتعلق بيه أكثر من ناس عشرة بقالهم سنين".

وتابعت أماني التونسي قائلة :"وده اللي حصلي مع الأستاذة وأنا بتكلم معاها على الدور وأني أقصد ايه باللي كتباه، وسط أسإلتها اتعرفنا أكثر وكانت جلسة معاها من أكتر الجلسات اللي أثرت فيا وفي مستقبلي،ست تندم إنك معرفتهاش من سنين، والوجع اللي جوايا خلاني أندم أني عرفتها".

وأضافت أماني التونسي قائلة:" على الأقل مكنتش هزعل الزعل اللي جوايا دلوقتي، صوتها وكلامها وإحساسها ودمها الخفيف في الشغل وبره الشغل ذكريات كتيره بترن جوايا كل شوية مش عارفة اتجاوز،الغريب أنها تعمل فيلم زي ده بالصدفة، اللي قالتلي عليها إن حياتها كلها صُدف".

وانهت أماني التونسي قائلة:"وأنا بقولها كان يوم حبك أجمل صدفة بس كان نفسي تطول، الله يرحمك يا حبيبتي بحبك أوي وربنا يقدرنا على التجاوز،الحب اللي كنتي بتديه للناس اللي تعرفيهم واللي ماتعرفهومش الكرم والأدب والروح اللي كانت بتنشر بهجة وسعادة ومتصلة بالله في كل كلمة خلت ملايين تدعيلك".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

أخبار تهمك

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 23 ساعة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

01:39 م

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

11:50 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»