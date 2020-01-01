محمد فؤاد يقدم التعازي لـ حمادة هلال في وفاة والدته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الفنان محمد فؤاد على مواساة صديقه الفنان حمادة هلال بعد بعد وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد فؤاد صورة كُتِبَ عليها :"إنَّ لله و إنا إليه راجعون"، وعلق عليها قائلاً :"إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، خالص التعازي للفنان و الأخ العزيز حمادة هلال في وفاة والدتة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، و أن يسكنها فسيح جناته"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر طرح حمادة هلال، مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "جمالها" مع الفنانة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

أخبار تهمك

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

01:39 م

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

11:50 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»