محمد فؤاد يقدم التعازي لـ حمادة هلال في وفاة والدته

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حرص الفنان محمد فؤاد على مواساة صديقه الفنان حمادة هلال بعد بعد وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد فؤاد صورة كُتِبَ عليها :"إنَّ لله و إنا إليه راجعون"، وعلق عليها قائلاً :"إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، خالص التعازي للفنان و الأخ العزيز حمادة هلال في وفاة والدتة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، و أن يسكنها فسيح جناته"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر طرح حمادة هلال، مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "جمالها" مع الفنانة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.