ارتفاعات الجنيه المصري تهبط بأسعار الذهب رغم استقراره عالميا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-7-2020 خلال منتصف التعاملات الصباحية تراجعا بقيمة 3 جنيهات للجرام على الرغم من استقرار اسعار الذهب العالمية، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاعات الجنيه المصري مقابل الدولار مما يحد من تأثير الاسعار العالمية على حركة المعدن الصفر محليا.

 وسجل سعر جرام 21 نحو 792 جنيها مقارنة بنحو 795 جنيها خلال بداية التعاملات، وجاءت الأسعار خلال تحديثات فترة الظهيرة على النحو التالي:


أسعار الذهب الآن 

عيار ١٨ : 678.85
عيار ٢١ : 792
عيار ٢٤ : 905.10
الجنيه الذهب : 6336
السعر العالمي : 1774

أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية

جرام الذهب عيار 18 : 681.5 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 : 795 جنيهًا
جرام الذهب عيار 24 : 908.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6360 جنيهًا
السعر العالمي : 1782 دولار

أسعار الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات يوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا ”الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا“.

وتجاوزت الهند يوم الاثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة.

ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأمريكي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1915.88 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.7 بالمئة إلى 818.84 دولار.

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