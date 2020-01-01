انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف تزايد إصابات كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
 انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب علي الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلي 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو تموز وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في رسالة عبر البريد الإلكتروني ”احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط“.

كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة ”طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة ما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسي“.

وتوقع ستة محللين في استطلاع اجرته رويترز أن تظهر بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة غدا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.


أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعة الا ربع

مصطفى بكري يكشف أسرار جديدة عن محمد العصار في زمن الإخوان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

10:34 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»