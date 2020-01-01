الزمالك يتقرب من تجديد عقد «الجوكر»

اقترب مسئولوا نادي الزمالك من تجديد عقد الظهير الجوكر عبد الله جمعة في الفترة المقبلة، بعد الجلسة المرتقبة بين الاعب ومجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور.





تجديد عبد الله جمعة مع الزمالك





وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد تجديد عدد من عقود اللاعبين مثل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق وعبد الله جمعة ظهير الأبيض.





وعلق أمير مرتضى على ملف التجديد: "فرجاني ساسي لاعب الزمالك أبلغني برغبته في التجديد، تشعر أنه مصري ومن ناشئي الأبيض، وصنع الفارق وخطف قلوب الجماهير". طالع التفاصيل





من جانبه تحدثت مصادر صحفية عن اجتماع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مع عبد الله جمعة للتفاوض لتمديد عقده مع النادي، الذي يتبقى فيه موسم ونصف الموسم.





ويسعى مجلس إدارة النادي لحسم ملف استمرار جمعة بالإجماع، في ظل المستويات المميزة للاعب في الفترة الأخيرة، وقناعة الجهاز الفني به بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.