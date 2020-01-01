صرف 200 ألف جنيه منحة استثنائية لـ750 عاملا غير منتظم

عينت مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظة قنا، عددًا من الشباب بمختلف المؤهلات، في إحدى شركات القطاع الخاص، بهدف الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جيدة لهم.





وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مديرية القوي العاملة بقنا عيُنت 91 شابًا من مختلف المؤهلات بينهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1752 شابا، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لـ 750 عاملا كرعاية إجتماعية وصحية بقيمة إجمالية 202 ألفًا و575 جنيها.





وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن انجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 114 منشأة، وتم رصد 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )،وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.





الصحة الكويتية تستقبل موظفيها المقيمين العالقين وأسرهم دون شرط الـ PCR





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تمت الموافقة علي على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا.





وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني سوف يتم استقبال موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من اليوم الاثنين 6 من يوليو الجاري، ويشترط أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسيتم استقبالهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية، فضلا عن عدم وجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق "شلونك".



