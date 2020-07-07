ولاية سطيف الجزائرية تقرّ حجرا جزئيا في 18 بلدية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أقرت ولاية سطيف الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حجرًا جزئيًا في 18 بلدية من الواحدة ظهرا إلى الخامسة صباحا ولمدة 15 يوما لمنع تفشي كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، عن تسجيل 463 إصابة و 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"  خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأشارت السلطات الصحية إلى ارتفاع اجمالي عدد الإصابات إلى 16404، والوفيات إلى 959 حالة وفاة، موضحة أنه تم تسجيل 392 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي إلى 11884.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,625  مليون إصابة، بينهم أكثر من 538 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,579 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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فيروس كورونا حجر جزئي الجزائر 18 بلدية

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