تقديم 1.8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية - إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل - عن تقديم مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، تم تقديم (385ألف و843) خدمة طبية وعلاجية للمرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بورسعيد.

وأشارت إلى تقديم (مليون و416 ألف و706) خدمة طبية وعلاجية للمرضى المترددين على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، تشمل "730ألف و975" كشف طبي من خلال عيادات طب الأسرة، و"336ألف و812" فحص من خلال عيادات الأسنان والفحص الشامل، بالإضافة إلى إجراء "53ألف و337" كشف داخل عيادات الباطنه والأطفال، و"75ألف و154" بعيادات النساء وتنظيم الأسرة، كما تم إجراء "220ألف و428" فحوصات طبية ومعملية للمرضى.





وأضافت الهيئة، أن محافظة بورسعيد بها (31) مركز ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى (8) مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتة إلى أنه جاري الانتهاء قريبًا من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لمستشفى 30 يونيو ببورسعيد "بحر البقر" سابقا، استعدادًا لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلالها لأبناء جنوب محافظة بورسعيد.





جائحة فيروس كورونا

وقالت الهيئة: إنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد استمرت في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، حيث تم انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتشديد الرقابة الداخلية وتكثيف مرور لجان مكافحة العدوى على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تركيب خيام طبية أمام مداخل المستشفيات، وتحديد مناطق مخصصة داخل الوحدات والمراكز الصحية، لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد قبل دخولهم إلى المنشآة الصحية ومنع اختلاطهم بالمرضى، وبلغ إجمالي المترددين الذين تم فرزهم قبل الدخول إلى المنشآت الصحية ببورسعيد منذ بداية الجائحة في مارس الماضي وحتى الآن، أكثر من (290ألف) متردد.





كما تم تفعيل خدمات الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية بورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى من خلال أرقام (0663257999&0663257444)، وكذلك تسليم الأدوية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مجانًا محل سكنهم، إلى جانب استحداث غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمرضى من أهالي محافظة بورسعيد من داخل منازلهم.





يأتي ذلك بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتشمل مبادرة (وقاية) لتوعية المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي بالإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، ومبادرة (ماتشيلش هم) لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعاملين بالقطاع الطبي هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، لتقليل الآثارالنفسية السلبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





تصريحات السبكي

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد، تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والذين يقدر عددهم بحوالي 600 ألف منتفع.





وقال: إن إنطلاق منظومة التأمين الصحي من محافظة بورسعيد في يوليو من العام الماضي هي بداية لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تغطي جميع المصريين، بهدف الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية ووفق أحدث المعايير الدولية مؤدا أن القيادة السياسية تسعى أسيت لأضخم نظام صحى تكافلى في تاريخ مصر بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.



