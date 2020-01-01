جهاز سوهاج الجديدة: إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بالمدينة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر

رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يشهد إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بالمدينة بسعة 200 سرير
شهد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة،  بدء إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بسعة 200 سرير  بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكداً أهمية مشروع المستشفى الجامعي لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها.


وتفقد المهندس رجب سالمان، أعمال التنفيذ بالموقع، وأكد علي سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مشيراً إلى أن مشروع المستشفى مقام علي مساحة 8 أفدنة وبتكلفة 558 مليون جنيه من حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الشركة الوطنية، والمشروع مكون من مبنيين الأول مستشفى والآخر مبنى تعليمي، بالإضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالمستشفى.


وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: تشتمل المستشفى علي أقسام للطوارئ والغسيل الكلوي إلي جانب مناظير الباطنة والجراحة ومعامل وعيادات خارجية، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار توفير الخدمات الطبية بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا تقديم الخدمة الطبية للمناطق والمدن المجاورة للمدينة.

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