"ليفت سلاب " تستعد للإستحواذ على 85% من أسهم "الوفاء للاستثمار السياحى"

علمت البورصة المصرية اليوم أن شركة المصرية لتطوير صناعة البناء- ليفت سلاب مصرأنها تستعد لإتمام صفقة الاستحواذ على 85% من أسهم الوفاء للاستثمار السياحي المملوكة بدورها لـ الفرسان للتنمية العقارية، وذلك بقيمة 94.6 مليون جنيه، حيث تهدف تلك الصفقة إلى زيادة وتنوع مصادر إيرادات الشركة.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، مجلس إدارة الشركة قد وقع مذكرة التفاهم برئاسة عمر أحمد عاطف قناوى مع محمد فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للفرسان، بغرض الاستحواذ على عدد 255.7 ألف سهم تمثل 85.2% من أسهم الوفاء بقيمة إجمالية تبلغ 94.6 مليون جنيه لتصل قيمة السهم في الصفقة حوالي 370 جنيه .





وأوضحت الشركة ، أن تلك العملية في مقابل اكتتاب شركة الفرسان للتنمية العقارية في أسهم زيادة رأس المال والتي ستمول من الرصيد الدائن، الذي سوف ينشأ نتيجة تنفيذ عملية الشراء بعد تنازل مساهمي ليفت سلاب عن الاكتتاب في تلك الزيادة لافته إلى أن الاكتتاب في تلك الزيادة سيكون بسعر يعادل القيمة العادلة التي تبلغ 4.79 جنيه.





وأضافت الشركة أن تلك الصفقة تهدف إلى تطوير وتنويع وتنمية نشاطاتها ومجالاتها الاستثمارية فضلًا عن تنويع مصادر الإيرادات.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.34 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.6 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.41 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.





وارتفع سهم الشركة بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 9.5% مسجلا سعر 2.6 جنيه.