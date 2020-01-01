انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



قام صناع مسلسل "الآنسة فرح" بالبدء في تصوير المشاهد الخاصة بالجزء الثاني من العمل بداية هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، بعدما تم الاستقرار على الفنانين الجدد الذين يشاركون في أحداث الموسم الثاني.

مسلسل "الآنسة فرح"مأخوذ من فورمات أمريكي،ومن المُقرر عرضه على أربعة أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد العمروسي، وهو من إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل في أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

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