3 شركات بالبورصة تقبل علي شراء أسهم خزينة للحد من الإنخفاض

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أقبلت 3 شركات على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الإثنين ، وذلك لدعم السهم فى البورصة المصرية، والحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة، بعد  ما أعطت  هيئة الرقابة المالية الموافقة  على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.


وقامت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي بشراء  370 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح  ، كما قامت شركة راية لخدمات مراكز التصال في إستكمال شراء أسهم خزينة الشركة  حيث اشترت15.4 ألف سهم خزينة  ، واشترت شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 357 ألف سهم خزينة وبالتالي يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة حوالي 2.2% من رأس المال .



ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
 
يأتى ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

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